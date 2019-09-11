"Пропавший" депутат Мосгордумы Соловьев встретился с Мироновым

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Избранный в Мосгордуму депутат от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев накануне встретился с руководителем партии Сергеем Мироновым.

Это первое появление депутата, которого прежде не могли найти журналисты и члены избирательных комиссий. "Сергей Миронов тепло поздравил с победой в нелегком избирательном марафоне теперь уже депутатов МГД Александра Соловьева и Магомета Яндиева", - говорится в сообщении на сайте партии "Справедливая Россия".

Публикация сопровождается фотографией из кабинета Миронова, на которой вместе с ним еще трое - избранные в Мосгордуму Яндиев, Соловьев и руководитель столичного отделения партии Александр Романович.

Соловьев был избран в Мосгордуму седьмого созыва в третьем избирательном округе (районы Митино, Щукино и Покровское-Стрешнево). За него отдали свои голоса 36,5% пришедших на выбор избирателей.

В этом же округе был выдвинут, но получил отказ в регистрации другой Александр Соловьев - глава московского отделения "Партии перемен" Дмитрия Гудкова. После отказа в регистрации этот Соловьев призвал своих избирателей голосовать за "эсэра" Соловьева. Ту же рекомендацию давал избирателям и сайт "умного голосования".

После завершения выборов СМИ писали, что избранный Соловьев не вел агитации, не встречался с избирателями и не пришел в избирательную комиссию на подведение итогов, журналистам не удавалось его разыскать на протяжении нескольких дней.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября, в единый день голосования. Явка составила 21,77%.