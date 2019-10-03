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Школьника в Подмосковье заподозрили в убийстве сверстницы из-за ссоры

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следователи в подмосковном городе Балашиха задержали школьника, подозреваемого в убийстве сверстницы, он сознался в преступлении, сообщила представитель областного главка Следственного комитета РФ (СКР) Ольга Врадий.

"Вчера (2 октября - ИФ) в Балашихе внутри заброшенного здания с травмой головы обнаружено тело 15-летней школьницы. По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Врадий в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, в ходе проведения расследования удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве девочки - 15-летнего подростка, обучающегося с ней в параллельных классах.

"На допросе подросток сообщил, что совершил убийство в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признался и раскаялся в содеянном", - сказала Врадий.

Она отметила, что назначено проведение нескольких судебных экспертиз. Врадий добавила, что следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ольга Врадий Балашиха СКР Московская область

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