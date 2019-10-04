Красноярские школьники выложили в сеть порочащее видео со снимком своего учителя

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полиция Красноярска проводит проверку по факту размещения в соцсетях сведений, порочащих учителя одной из школ краевого центра, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"В один из отделов полиции города Красноярска поступило заявление от учителя, сотрудники полиции начали проверку по факту распространения сведений, порочащих граждан", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь управления образования красноярской мэрии Евгения Тимашева на своей странице в фейсбуке пояснила, что к видео "18+" была приложена фотография педагога.

"Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике - женщина с похожей на учительскую прической - это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем", - сообщила Тимашева.

Она также отметила, что женщине 64 года. О происшествии в управление образования сообщила директор школы, в которой работает педагог.

Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняет полиция.