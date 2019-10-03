Трое судей Солнцевского суда подали в отставку после проверки жалоб на волокиту

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве трое федеральных судей Солнцевского районного суда подали в отставку после проверки их работы Мосгорсудом. Проверка выявила волокиту в их работе, рассказала глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По результатам проверки председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в Квалификационную коллегию судей Москвы представление о досрочном прекращении их полномочий. Глава Солнцевского суда Сергей Потапенко получил предупреждение о нарушениях.

По словам Солоповой, трое судей сами подали заявления об уходе по собственному желанию. Поэтому представление об их отставке было отозвано, а их полномочия прекращены.

Одна из уволившихся судей рассматривала дело о катастрофе самолета Falcon в аэропорту "Внуково", в которой погиб глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. По делу проходят диспетчеры, суд над ними начался в октябре 2018 года. Из-за отставки судьи процесс пришлось начать заново.