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Краснодарскую судью уволили после видеозаписи с нецензурным тостом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи из Новокубанского района Елены Переверзевой, которая записала видеоролик с вульгарным тостом, сообщил Краснодарский краевой суд.

Переверзева сама попросилась в отставку.

Комиссия сочла, что судья совершила дисциплинарный проступок: она нарушила закон о статусе судей и кодекс судейской этики, поскольку ее поведение нанесло ущерб и ее собственной репутации и авторитету судебной власти в целом.

В отставку Переверзеву не отпустили. Она получила дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7 квалификационного класса.

Ролик с тостом Переверзевой появился в соцсетях в апреле.

Кубань Краснодарский край Елена Переверзева

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