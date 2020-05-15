Краснодарскую судью уволили после видеозаписи с нецензурным тостом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи из Новокубанского района Елены Переверзевой, которая записала видеоролик с вульгарным тостом, сообщил Краснодарский краевой суд.

Переверзева сама попросилась в отставку.

Комиссия сочла, что судья совершила дисциплинарный проступок: она нарушила закон о статусе судей и кодекс судейской этики, поскольку ее поведение нанесло ущерб и ее собственной репутации и авторитету судебной власти в целом.

В отставку Переверзеву не отпустили. Она получила дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7 квалификационного класса.

Ролик с тостом Переверзевой появился в соцсетях в апреле.