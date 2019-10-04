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Директор школы в Москве, где подростки издевались над одноклассником, уволилась

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Директор школы в Москве, где сверстники издевались над мальчиком и снимали это на видео, написала заявление об увольнении, также расторгнуты трудовые отношения с классным руководителем, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

"С классным руководителем 8 класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы №1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил ее просьбу",- сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе.

В департаменте подчеркнули, что считают недопустимым подобные инциденты в школе. "Служебная проверка продолжается. Привлечены специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Они работают с семьями и детьми. Также с учащимися школы №1536 работают социальные педагоги и психологи",- сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее в октябре, московские следователи расследуют обстоятельства группового издевательства школьников над однокашником на юго-западе города. Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова заявляла "Интерфаксу", что в одной из школ на Ленинском проспекте группа подростков "применила к сверстнику физическую силу, причинив ему глубокие нравственные страдания".

Иванова отметила, что по результатам проведенной проверки полученной из СМИ информации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).

Ранее некоторые СМИ распространили видеоролик, на кадрах которого запечатлены издевательства над школьником, которого одноклассники опустили головой в унитаз.

Москва

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