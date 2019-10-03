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СК возбудил уголовное дело об издевательствах школьников над одноклассником

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье побои после проверки издевательств учеников одной из московских школ над однокашником. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СКР.

По версии следствия, группа подростков в одной из школ на Ленинском проспекте не позднее 2 октября "применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания".

Следователи также проведут проверку в отношении администрации школы на предмет возможной халатности.

2 октября директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова выложила в твиттере видео, на котором группа школьников окунает мальчика головой в унитаз. Она указала, что это произошло в школе № 1536. Позднее она рассказала журналистам, что пострадал артист коллектива "Маленькая страна", которым она руководит, а запись ей прислал отец мальчика.

Москва СКР

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