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В подмосковном Домодедове убита 17-летняя девушка

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Тело 17-летней студентки найдено в субботу в Домодедове, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по Московской области.

Издание отмечает, что, по неофициальным сведениям, погибшую нашла ее сестра поздно ночью. На теле найдено множество ножевых ранений, есть следы удушения.

По данным телеканала "РЕН ТВ", убитая - студентка МГТУ имени Баумана. Девушку нашли в доме на Светлой улице, ее родители находились в отъезде. Телеканал отмечает, что на месте преступления были деньги, однако преступник их не взял.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Ведется розыск подозреваемого.

Московская область Домодедово

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