Что произошло за день: суббота, 5 октября

Убийство студентки в Подмосковье, найденный похититель данных о клиентах Сбербанка и протесты в Гонконге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В подмосковном Домодедове убита 17-летняя студентка. На ее теле были найдены ножевые ранения и следы удушения. Девушку обнаружила ее сестра, родителей в момент преступления не было дома. Ведется розыск подозреваемого.

- Сбербанк вычислил сотрудника, пытавшегося похитить данные 200 клиентов. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений 1991 года рождения. Мужчина уже дал признательные показания.

- В Гонконге продолжились протесты против запрета на использование масок во время акций. На фоне беспорядков были закрыты железнодорожные станции, многие банки и торговые центры. Между тем глава администрации Гонконга Кэрри Лэм высказалась в защиту запрета на маски и призвала граждан осудить насилие.

- В результате беспорядков в Ираке со вторника погибли 73 человека. Еще три тысячи человек получили ранения. Участники протестов считают, что власти Ирака прикладывают недостаточно усилий для решения проблем граждан.

- Сотни жителей Риги вышли на шествие в защиту образования на русском языке. Мероприятие организовал Русский союз Латвии. Шествие было проведено на фоне разработки национальным объединением "Все для Латвии!" законопроекта об обязанности самоуправлений обеспечить возможности образования на латышском языке в муниципальных детских садах.

- Экс-депутат государственного собрания Якутии стал жертвой медведя. Александр Крылов отправился на охоту и подстрелил выскочившего на дорогу медведя. Когда мужчина подошел поближе, на него напал второй хищник.