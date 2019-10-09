"Союзмультфильм" к лету откроет мультимедийный парк на ВДНХ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве планируется открыть к лету следующего года, сообщила во время презентации ребрендинга студии председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Это будет первый мультимедийный настоящий парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами. Мы думаем, что и для детей, и для взрослых это будет очень большой центр притяжения", - сказала Слащева.

По ее словам, уже идет реконструкция павильона №7, она закончится в конце года.

Ранее в пресс-службе киностудии "Интерфаксу" сообщали, что павильон "Союзмультфильма" на ВДНХ оснастят семью интерактивными мультимедийными зонами, благодаря которым посетители смогут сделать фото в компании мультперсонажей или сами стать героями мультфильма.

Гостям павильона помимо традиционных возможностей для творчества также предложат 3D-рисование, в том числе альбомы-раскраски с дополненной реальностью.