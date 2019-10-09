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«Союзмультфильм» решил провести ребрендинг

Студия обзаведется новыми слоганами и едиными логотипом и шрифтами

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Студия "Союзмультфильм" проводит ребрендинг, в результате которого получит единый логотип, новые слоганы и шрифты, рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева в интервью газете "Коммерсантъ".

Благодаря ребрендингу "Союзмультфильм" рассчитывает увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий как в России, так и за рубежом. Обновиться студии поможет агентство ONY, которое, как отмечает газета, известно ребрендингом Новой Третьяковки. Затраты компания раскрывать не стала.

По словам Слащевой, у студии никогда не было единого логотипа, с момента создания в 1936 году его изображали по-разному. В результате ребрендинга у "Союзмультфильма" появятся новый единый логотип, слоганы ("А давай вместе!", "Союз=вместе", "Когда мы вместе"), шрифты и айдентика - зафиксированные правила изображения персонажей.

Предправления студии отметила, что обновленный бренд будет ориентирован на две аудитории - детей и взрослых 30-40 лет, которые смотрели эти мультфильмы в детстве.

Опрошенный изданием эксперты отмечают, что "Союзмультфильм" нуждается в продуманном едином образе, но предупреждают, что изменения бренда с более чем полувековой историей вызовут повышенное внимание и, возможно, негативную оценку.

Союзмультфильм Юлиана Слащева

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