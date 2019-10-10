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Вдова Анатолия Папанова попала в реанимацию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Советская и российская актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева находится в реанимации в одной из московских клиник, сообщила "Интерфаксу" ее дочь Елена Папанова.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что актриса скончалась на 96-м году жизни после продолжительной болезни.

Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. В 1941 году поступила на актерский факультет ГИТИСа, где и познакомилась с будущем мужем Анатолием Папановым. Пара поженилась 20 мая 1945 года.

С 1950 года по 2014 года Надежда Каратаева была актрисой Московского драматического театра Сатиры. Там же служил ее супруг, ушедший из жизни в 1987 году.

Каратаева играла в спектаклях: "Не ваше дело!", "Квадратура круга", "Подруги", "Женитьба Фигаро", "Ревизор", "Старая дева", "Восемь любящих женщин".

Анатолий Папанов Надежда Каратаева

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