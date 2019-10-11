Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованной акции 13 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы вынесла предостережение члену политсовета столичного отделения Партии перемен Эльвире Вихаревой за призывы к участию в несогласованной акции 13 октября и предупредила об ответственности за участие в этом мероприятии.

"В сети интернет, в том числе в социальных сетях распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии - шествии по Красной площади города Москвы, которое планируется провести 13 октября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура подчеркнула, что это мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано.

Прокурор ЦАО Москвы вынес организатору массового публичного мероприятия Вихаревой предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности за него. В прокуратуре добавили, что участие в несогласованном мероприятии также влечет за собой ответственность по закону.