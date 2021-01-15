Прокуратура Москвы призвала не устраивать массовую акцию во "Внуково"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в несогласованной массовой акции в аэропорту "Внуково" 17 января.

Призывы к участию в этом мероприятии прокуроры нашли в интернете. Власти Москвы акцию не согласовали, отметили в ведомстве.

Прокуратура уже вынесла в пятницу предостережения о недопустимости нарушения закона 15 гражданам.

17 января во "Внуково" из Германии рейсом авиакомпании "Победа" намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

13 января стало известно, что еще в конце 2020 года ФСИН объявила Навального в федеральный розыск за нарушение правил условного срока по делу "Ив Роше". В службе из журнала Lancet узнали, что оппозиционер, вылетевший на лечение в Германию, уже выздоровел. Неявку его для контроля за прохождением условного срока во ФСИН сочли нарушением закона.

Адвокат Навального Вадим Кобзев допустил, что его подзащитного могут задержать в аэропорту. По его словам, даже в таком случае оппозиционера должны будут все равно отпустить, поскольку никакой меры пресечения у него нет.