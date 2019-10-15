В шести округах Москвы в октябре-декабре ограничат движение транспорта

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ограничения движения введут на севере, юге, востоке, северо-востоке, юго-западе и в центре Москвы в связи с ремонтными работами и реконструкцией инженерных сетей, сообщает сайт мэра столицы во вторник.

"На время реконструкции газопровода, до 15 ноября, ограничено движение транспорта по одной полосе Большой Косинской улицы от Новоухтомского шоссе до дома 16, корпуса 1 на Большой Косинской улице, а также по одной полосе в каждом направлении Новоухтомского шоссе в районе пересечения с Большой Косинской улицей", - говорится в сообщении.

До 10 ноября для автомобилей закрыта одна полоса на улице Полины Осипенко в районе дома 58 и дома 50, корпуса 3 на Хорошевском шоссе. В это же время нельзя будет проехать по одной полосе в 1-м Вышеславцеве и во 2-м Вышеславцеве переулках в районе дома 8, уточняется в сообщении.

Отмечается, что также в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей в районе Хамовники ограничат движение на нескольких участках. Так, с 25 октября по 1 ноября для автомобилистов будет недоступен участок Оболенского переулка от дома 14, строения 1 до переулка Хользунова.

С 5 ноября по 15 декабря частично перекроют переулок Хользунова от дома 14 до дома 24, строения 1. С 25 ноября по 15 декабря работы пройдут на пересечении Олсуфьевского и Оболенского переулков. А с 5 по 15 декабря изменится схема движения в районе дома 6, корпуса 1 в Несвижском переулке. Все ограничения вводятся на одной полосе.

С 16 октября по 1 декабря на Павловской улице в районе дома 27, строения 3 и дома 25, строения 29 будет перекрыта одна полоса с организацией приоритетного права проезда. Также в этот период ограничения введут на Одесской улице. Нельзя будет проехать по одной полосе в районе дома 19/1 на Нахимовском проспекте и по одной полосе Нахимовского проспекта в районе дома 25а.

"В связи с реконструкцией центра "Аудитория" до 1 декабря ограничено движение по одной полосе и ликвидирована парковка на 2-й Тверской-Ямской улице в районе дома 46, строения 1", - говорится в сообщении.