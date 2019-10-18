В четырех округах Москвы ограничат движение из-за ремонта и строительства метро

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В четырех столичных округах временно изменится схема движения в связи с проведением инженерных, ремонтных работ, а также в связи со строительством метро, сообщает в пятницу портал мэра Москвы.

"На юго-востоке, юге, севере и востоке Москвы вводятся временные ограничения движения", - говорится в сообщении. Из-за инженерных работ с 24 октября до 24 января 2020 года будет ограничено движение по двум полосам на участке Краснодонской улицы в районе владения 46/1. На Андроновском шоссе до 1 декабря ограничено движение по одной полосе в районе владения 10.

"В связи со строительством метро до 31 марта 2020 года полностью перекрыт участок Газгольдерной улицы от Новохохловской улицы до дома 8 на Газгольдерной улице. Для удобства водителей здесь обустроена временная объездная дорога. Кроме того, круглосуточно ограничено движение по одной полосе с обустройством временных уширений на пересечении Новохохловской и Газгольдерной улиц", - поясняется на портале.

На севере Москвы из-за ремонта газопровода до 1 декабря будет круглосуточно ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковки на участке 5-й Магистральной улицы в районе дома 18, а также на 5-й Магистральной улице в районе дома 21 на Хорошевском шоссе. До 31 октября для проведения инженерных работу будет ограничено движение на Базовской улице по одной полосе в каждом направлении на участке Проектируемого проезда № 4370.

На юге столицы до 15 декабря будет круглосуточно ограничено движение по одной полосе в районе дома 26, строения 2 и дома 26, строения 10 по Бакинской улице. Также ограничат движение по одной полосе частично на съезде с Бакинской улицы в районе дома 28а

"На востоке столицы в связи с инженерными работами ограничено движение на Пермской улице. До 1 декабря здесь круглосуточно частично ограничено движение по одной полосе в районе дома 3, строения 21", - сообщается на портале.

Ранее в октябре сообщалось, что ограничения движения введут на севере, юге, востоке, северо-востоке, юго-западе и в центре Москвы в связи с ремонтными работами и реконструкцией инженерных сетей.