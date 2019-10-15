СКР проверит коррекционную школу в Москве после видео избиения детей педагогом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту появления в СМИ видео с избиением педагогом детей в одной из коррекционных школ в центре Москвы.

Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, в одном из телеграм-каналов размещено видео, из которого следует, что педагог одной из коррекционных школ в центре Москвы грубо обращалась с детьми: била их и толкала.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила представитель главка.