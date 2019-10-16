Прокуроры обнаружили еще один факт избиения педагогом ученика в школе коррекции в Москве

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры направили в Следственный комитет информацию о еще одном факте избиения учителем воспитанника в одной из коррекционных школ Москвы.

Прокуратура организовала проверку в связи с публикациями в интернете об избиении учителем воспитанников одной из столичных коррекционных школ. В ходе проверки прокуратура обнаружила еще один факт применения насилия к несовершеннолетнему. В связи с этим материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что расследование ранее возбужденного уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Накануне представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что следователи проверяют информацию после видео, размещенного в телеграмм-канале, из которого следует, что педагог одной из коррекционных школ в центре Москвы грубо обращалась с малышами, била их и толкала.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что после обращения мамы 11-летнего мальчика, полицейские возбудили уголовное дело на учительницу московской школы, которая жестоко обращалась с учеником.