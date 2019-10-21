Синоптики сообщили о новом температурном рекорде в Москве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в 14:00 понедельника, 21 октября, поднялась до 17,5 градусов, сообщил портал "Метеоновости".

"Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым теплым за последние 70 лет", - утверждает портал.

По информации синоптиков, в понедельник температура может приблизиться к абсолютному рекорду дня, который был установлен 21 октября 1896 года (18,1 градуса).

Ранее сообщалось, что в прошлый четверг, 17 октября, в Москве был побит температурный рекорд 130-летней давности: в городе потеплело до 18,3 градуса.