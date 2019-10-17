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Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Новый абсолютный температурный рекорд для 17 октября установлен в Москве, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"К 14:00 температура воздуха на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция города, вплотную приблизилась к 18 градусам. Таким образом, превзойден максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1889 года, - 17,4 градуса", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что к полудню в столице был побит температурный рекорд дня, установленный 17 октября 1990 года, и четверг стал самым теплым днем за последние 67 лет.

Непрерывные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.

Москва ВДНХ

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