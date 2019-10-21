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Суд в Москве на три месяца продлил арест фигуранту "дела 27 июля" Чирцову

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей фигуранту "дела 27 июля" Никите Чирцову, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов на летней акции в столице, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Чирцова о продлении содержания под стражей до 27 января", - сказали в суде.

Чирцову предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Он был объявлен в розыск и задержан, когда вернулся из Минска в Москву.

Протесты в Москве

По версии следствия, 27 июля Чирцов на Тверской улице в центре Москвы применил насилие к сержанту Второго оперативного полка, а именно, как заявил следователь в суде, обвиняемый "толкнул его (сержанта - ИФ) двумя руками в область грудной клетки и плеча, тем самым причинив ему боль".

Кроме того, в конце июля Лефортовский суд оштрафовал Чирцова на 12 тыс. рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). По этим делам арестовали свыше десятка человек.

Никита Чирцов Москва Басманный суд

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