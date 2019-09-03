Высланного из Минска фигуранта "дела 27 июля" Чирцова арестовали

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под стражу до 2 ноября Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля в столице. Об этом сообщили в суде "Интерфаксу" во вторник.

Чирцову предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). По "московскому делу" арестовано еще 13 человек.

Как ранее сообщали СМИ, Чирцов находился в международном розыске и был задержан, когда прибыл из Минска в Москву. 28 августа его задержали в Минске, после чего выслали из страны.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ).