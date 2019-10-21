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Массовое захоронение времен войны найдено на стройке в Зеленограде

Массовое захоронение времен войны найдено на стройке в Зеленограде
Архивное фото
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту обнаружения захоронения не менее семи человек времен Великой Отечественной войны (ВОВ) на строительной площадке в Зеленограде, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, находка была сделана в понедельник, 21 октября на строительной площадке "Алабушево" на территории Зеленограда. Иванова добавила, что останки будут направленны на судебно-медицинскую экспертизу.

"Следователи предпримут все меры к установлению родственников погибших", - заверила представитель ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СКР Зеленоград Юлия Иванова

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