Поисковики нашли останки двух красноармейцев, погибших в боях у озера Хасан

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Участники поискового отряда "Авиапоиск" обнаружили останки двух советских бойцов, погибших в 1938 году во время боев у озера Хасан в Приморье, сообщила пресс-служба отряда.

"Первый воин был убит перед самой вершиной Пулеметной Горки, на 81 год оставшись в своей стрелковой ячейке. При нем были подсумки с патронами, три гранаты Рдултовского, противогаз, каска, фляга, пробитая пулей. Именных вещей обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Второй красноармеец, предположительно, был убит взрывом, рядом с ним обнаружено большое количество патронов в бумажной обертке и одна граната.

Отряд продолжает поисковые работы на местах боев 1938 года у озера Хасан. Приморские поисковики обследуют подступы к вершине Пулеметной Горки, которую штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го Стрелкового корпуса Рабоче-крестьянской Красной армии.

Из архивных документов известно, что в этом районе без вести пропали 11 человек только из 119-го стрелкового полка, который понес самые тяжелые потери при штурме. В боях также участвовали 118-й и 120-й полки дивизии.