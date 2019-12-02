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Поисковики нашли останки двух красноармейцев, погибших в боях у озера Хасан

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Участники поискового отряда "Авиапоиск" обнаружили останки двух советских бойцов, погибших в 1938 году во время боев у озера Хасан в Приморье, сообщила пресс-служба отряда.

"Первый воин был убит перед самой вершиной Пулеметной Горки, на 81 год оставшись в своей стрелковой ячейке. При нем были подсумки с патронами, три гранаты Рдултовского, противогаз, каска, фляга, пробитая пулей. Именных вещей обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Второй красноармеец, предположительно, был убит взрывом, рядом с ним обнаружено большое количество патронов в бумажной обертке и одна граната.

Отряд продолжает поисковые работы на местах боев 1938 года у озера Хасан. Приморские поисковики обследуют подступы к вершине Пулеметной Горки, которую штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го Стрелкового корпуса Рабоче-крестьянской Красной армии.

Из архивных документов известно, что в этом районе без вести пропали 11 человек только из 119-го стрелкового полка, который понес самые тяжелые потери при штурме. В боях также участвовали 118-й и 120-й полки дивизии.

Бои на озере Хасан

Хасанские бои - пограничное столкновение летом 1938 года между Японской императорской армией и Красной Армией из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная.

29 июля японские войска атаковали позиции советских пограничников. Бои длились несколько дней. 11 августа 1938 года между советскими и японскими войсками было заключено перемирие. Границы СССР остались в неприкосновенности.

Россия Приморье озеро Хасан

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