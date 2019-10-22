Локализовано возгорание в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание, возникшее в металлическом ангаре на площади 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 23.22 пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - сказали в пресс-службе главка.
Угрозы распространения огня нет, отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что произошло загорание металлического ангара по адресу: Алтуфьевском шоссе, д. 27А, стр. 11 (СВАО).
Информация о пострадавших не поступала.