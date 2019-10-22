На северо-востоке Москвы загорелся металлический ангар
Площадь возгорания - 400 квадратных метров
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в металлическом ангаре на площади 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 22.06 (...) загорание металлического ангара Алтуфьевском шоссе, д. 27А, стр. 11 (СВАО). Площадь загорания 400 квадратных метров", - сказали в пресс-службе главка.
Информация о пострадавших не поступала.