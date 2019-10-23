В Москве насчитали свыше 130 тысяч самозанятых

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Почти 60% российских самозанятых граждан зарегистрированы в столице, сообщил в среду сайт городской администрации со ссылкой за заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

"В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 млрд рублей", - сказал Ефимов.

По информации руководителя департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова, в январе-августе 2019 года в бюджет Москвы от самозанятых граждан поступило 235,5 млн рублей налогов.

Чаще всего те люди, которые платят налог на профессиональный доход, занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду, уточнили в мэрии.

"Каждый месяц число самозанятых в Москве увеличивается на 15-20 тыс.", - заявил Тихонов.

Налог на профессиональный доход с 1 января 2019 года был введен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Граждане, которые не имеют работодателя и наемных сотрудников и самостоятельно предоставляют услуги другим гражданам и организациям, могут зарегистрироваться как самозанятые и выплачивать налог с полученных доходов.

Статус самозанятого обязывает отчислять налог в размере 4% от дохода, полученного от физического лица, и 6%, если средства предоставило юридическое лицо. Ежегодный доход не должен превышать 2,4 млн рублей.