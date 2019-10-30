Правительство может приравнять самозанятых к субъектам МСП при закупках госкомпаний

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), согласно которым самостоятельно занятые граждане будут временно приравнены с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний.

Согласно предлагаемой поправке, физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", смогут принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП (обязательная квота закупок, сокращенный срок оплаты, участие в программах партнерства и развития).

В настоящее время самозанятые могут принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях.

Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно - на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход.

Этот эксперимент проводится с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Предполагается, что он продлится до 2028 года.

Этим режимом (налога на профессиональный доход) могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам.