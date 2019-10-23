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Мосгорсуд подтвердил арест врио замначальника МВД по району Митино

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил продление ареста до 2 января троим сотрудникам митинского отдела МВД, а также адвокату и предпринимателю по делу о взятке. Об этом сообщил представитель суда.

Арест продлили врио замначальника ОМВД - начальнику следственного управления отдела Евгению Щеглову, следователю Максиму Родионову, оперуполномоченному угрозыска Павлу Ильину, адвокату Даниилу Филатову и индивидуальному предпринимателю Балагуле Фирудин оглы Дадашову.

Ранее такое же решение принял Пресненский суд.

Щеглову и Филатову предъявлено обвинение в крупном взяточничестве, остальные находятся в статусе подозреваемых.

О задержании всех пяти фигурантов дела стало известно в июле. В ГУ МВД Москвы отмечали, что полицейских и адвоката взяли с поличным при передаче денег, в задержании участвовали оперативники собственной безопасности столичной полиции и сотрудники ФСБ. По версии следствия, взятку им дал мужчина, которого проверяли на причастность к крупной краже.

МВД Москва ФСБ Митино

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