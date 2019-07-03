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Трех московских полицейских, адвоката и бизнесмена арестовали за взятки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в среду отправил под арест троих полицейских из района Митино, а также адвоката и предпринимателя по делу о взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Арестованные - врио замначальника отдела МВД по району Митино Евгений Щеглов, следователь Максим Родионов и оперуполномоченный уголовного розыска Павел Ильин. Еще двое задержанных - Даниил Филатов и Балагула Фирудин оглы Дадашов - проходят по документам как адвокат и индивидуальный предприниматель соответственно.

Всем фигурантам вменяется особо крупное взяточничество: Щеглову и Филатову предъявлено обвинение, остальные находятся в статусе подозреваемых. Пресс-служба столичной полиции сообщила "Интерфаксу", что полицейских задержали с поличным.

Москва Митино

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