Прокуратура возбудила дело после наркотического отравления обвиняемых в "Матросской тишине"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы провела проверку по факту отравления неизвестным наркотическим веществом трех человек, содержащихся под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН ("Матросская тишина"), сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что лица под стражей отравились, употребив наркотические вещества. Так сотрудники прокуратуры установили, что на режимной территории следственного изолятора незаконно обращаются наркотики. Материалы проверки направили следствию, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании.

"По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в следственном изоляторе), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – заявили в прокуратуре Москвы.

Кроме того, добавили там, в связи с выявленными нарушениями требований режима содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых начальнику УФСИН России по г. Москве внесено представление об устранении нарушений, а также причин и условий им способствующих.

Инцидент в "Матросской тишине" произошел на прошлой неделе. В минувшую пятницу в столичном УФСИН сообщили, что четверо арестантов СИЗО-1 были госпитализированы после отравления медицинским препаратом.

Экспертиза показала, что четверо обвиняемых отравились не наркотиками, а медицинском препаратом баклофеном. Состояние здоровья обвиняемых было удовлетворительным.

Ранее представитель управления Сергей Цыганков сообщил агентству, что 17 октября в одной из камер были обнаружены четверо арестованных с признаками опьянения. С целью их обследования всех четверых доставили в одну из городских больниц, сказал Цыганков, добавив, что по факту происшествия назначена служебная проверка.