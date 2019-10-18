Из "Матросской тишины" госпитализировали четверых напившихся арестантов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) госпитализированы с признаками сильного опьянения в городскую больницу, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

Накануне, 17 октября, во время проверки в СИЗО-1 были обнаружены четверо пьяных арестантов, сказал Цыганков в пятницу "Интерфаксу". Медики решили отправить их в больницу "для более качественного обследования и оказания медицинской помощи", пояснил представитель УФСИН.

Он отметил, что в настоящее время жизни подследственных ничего не угрожает. "По данному факту назначена проверка", - сказал Цыганков.

Похожий инцидент, но с более тяжкими последствиями, произошел в этом же СИЗО в апреле этого года. Тогда двое арестантов скончались в камерах "Матросской тишины" в результате передозировки наркотиков, еще двое были госпитализированы в реанимацию одной из городских больниц. Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о злоупотреблении полномочиями, халатности и незаконном обороте наркотиков.

Позднее московское управление ФСИН провело масштабные проверки всех следственных изоляторов столицы.

Через несколько дней после инцидента следствие задержало ранее судимого мужчину, который на допросе признал вину в передаче арестантам наркотического средства.