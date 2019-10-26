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Каховская линия метро в составе БКЛ откроется в 2022 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Закрытая на реконструкцию Каховская линия московского метро будет открыта в составе Большого кольца столичной "подземки" в 2022 году, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как он рассказал, Каховская линия со станциями "Варшавская" и "Каховская" закрылась сегодня. Для включения этого участка в Большое кольцо необходимо провести полную реконструкцию, как самих станций, так и перегонов между ними.

МоскваКаховская линия московского метро закрылась на реконструкциюЧитать подробнее

Заммэра подчеркнул, что строителей ожидает большой масштаб работ, фактически предстоит отстроить заново две станции.

По его словам, будут заменены пути, также планируется модернизировать все инженерные системы и системы обеспечения движения.

Как отметил Хуснуллин, весь комплекс работ планируется завершить в 2022 году, соединив таким образом южный и юго-восточный участки Большой кольцевой линии.

Ранее сообщалось, что столичными властями были предприняты меры для минимизации неудобств местных жителей: организован специальный автобусный маршрут, который пройдет через две закрытые станции.

Москва БКЛ метро Каховская Варшавская

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