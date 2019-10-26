Каховская линия метро в составе БКЛ откроется в 2022 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Закрытая на реконструкцию Каховская линия московского метро будет открыта в составе Большого кольца столичной "подземки" в 2022 году, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как он рассказал, Каховская линия со станциями "Варшавская" и "Каховская" закрылась сегодня. Для включения этого участка в Большое кольцо необходимо провести полную реконструкцию, как самих станций, так и перегонов между ними.

Заммэра подчеркнул, что строителей ожидает большой масштаб работ, фактически предстоит отстроить заново две станции.

По его словам, будут заменены пути, также планируется модернизировать все инженерные системы и системы обеспечения движения.

Как отметил Хуснуллин, весь комплекс работ планируется завершить в 2022 году, соединив таким образом южный и юго-восточный участки Большой кольцевой линии.

Ранее сообщалось, что столичными властями были предприняты меры для минимизации неудобств местных жителей: организован специальный автобусный маршрут, который пройдет через две закрытые станции.