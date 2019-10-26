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Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию

Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" откроют уже в составе БКЛ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Каховская линия с субботы, 26 октября, полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав БКЛ", - сказал собеседник агентства.

Каховская линия была открыта для пассажиров в 1969 году, ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении, заявили в пресс-службе.

Москвичей предупредили, что станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются для пассажиров Московского метрополитена уже в составе БКЛ.

На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

ГУП "Мосгортранс" запустит бесплатные автобусы КМ в районе закрытых станций Каховской линии метро с 26 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По информации Центра организации дорожного движения Москвы, на время закрытия Каховской линии в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта.

Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что строительство участка БКЛ между станциями "Мневники" и "Каховская" планируется завершить в 2021 году.

БКЛ столичного метро станет самым длинным кольцом подземки в мире. Полностью линию запустят в 2023 году.

Общая протяженность БКЛ составит около 70 км, на ней разместят 31 станцию.

Москва Московский метрополитен БКЛ Каховская линия

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