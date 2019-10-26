Парк "Зарядье" за два года посетили 23 млн человек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - За два года с момента открытия парк "Зарядье" в центре Москвы увидели 23 млн человек, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.

Как он отметил в твиттере, за это время больше людей побывали разве что в столичном метро.

За два года с момента открытия #Зарядье увидели 23 млн человек. За это время больше людей побывали разве что в #мосметро. Очень удачный проект, который собирает премии по всему миру, да и просто радует глаз. А помните, что тут было до строительства парка? Совсем другая картинка. pic.twitter.com/ZsjEM1A9om — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 октября 2019 г.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года, в день 870-летия Москвы. Спустя год на территории общественного пространства вблизи Кремля открылся одноименный концертный зал. Подрядчиком строительства была компания "Мосинжпроект".

Общая площадь парка "Зарядье" - более 13 гектаров, площадь построенных объектов составляет около 80 тыс. кв. метров.

Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей.