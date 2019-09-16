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Иван Демидов возглавил парк "Зарядье"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра культуры России и экс-ведущий программы "МузОбоз" Иван Демидов стал директором московского парка "Зарядье", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в окружении бывшего телеведущего.

Позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе департамента культуры Москвы. Там уточнили, что занимавший пост директора парка "Зарядье" Павел Трехлеб назначен директором ГАУК "Центральный парк культуры и отдыха имени Горького".

В течение 2019 года после обрушения пешеходного моста в новогоднюю ночь на катке обязанности директора парка Горького исполнял Вячеслав Дунаев, который также является директором объединённой дирекции "Мосгорпарк".

Демидов с 1980 года работал на телевидении, широкую известность ему принесла программа "Музобоз". В 2012-2013 годах являлся замминистра культуры России.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Демидова предложил первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов.

Зарядье Иван Демидов

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