Некрасовскую линию метро задумали продлить в центр Москвы после 2027 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Некрасовскую (розовую) линию метро, которая свяжет район Некрасовка и Большую кольцевую линию, могут продлить в центральную часть города, сообщил "Интерфаксу" в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже сегодня при строительстве станции метро "Нижегородская", которая свяжет Некрасовскую линию и Большое кольцо, закладывается техническая возможность продления радиуса в центр города", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что это перспективный проект, но он не будет рассматриваться в ближайшие годы. "К этому вопросу можно будет вернуться не раньше 2027 года", - добавил Хуснуллин. По его словам, решение о возможном продлении ветки будет приниматься с учетом изменяющегося пассажиропотока, появления новых районов или точек притяжения.

Ранее заместитель мэра сообщал, что строительство второго участка Некрасовской линии метро с четырьмя станциями планируется завершить к середине декабря. "Работы на Некрасовской линии идут в хорошем темпе, готовность станций "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская" составляет около 90%. Строительные работы мы планируем завершить к 15 декабря", - сказал Хуснуллин.

В июне 2019 года был запущен первый участок Некрасовской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино". Линия расположена в Восточном и Юго-Восточном административных округах Москвы.