В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

Заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Платформа станции "Некрасовка" Московского метрополитена Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии. На ней открыли станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

В мероприятии принял участие мэр города Сергей Собянин. Он напомнил, что когда Некрасовская ветка заработает целиком, улучшится транспортная доступность для 800 тысяч жителей Москвы и Подмосковья. Также, по его словам, это позволит улучшить ситуацию на "крайне перегруженной" Таганско-Краснопресненской линии.

На схеме метро Некрасовская линия обозначена розовым цветом. Всего на ней будет восемь станций, ее общая протяженность превысит 18 километров.

Строительство второго участка линии продолжается. Он соединит "Косино" со станцией "Нижегородская", у которой будет переход на Большую кольцевую линию, станцию "Нижегородская" МЦК и платформу "Карачарово" Московской железной дороги.