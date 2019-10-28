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В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве следователи СК начали проверку в связи с распространением в интернете видеороликов, в которых "малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы". Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка комитета.

Проверка проводится по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних.

Речь идет о YouTube-канале Real Talk. На него в МВД и Роскомнадзор в сентябре пожаловался вице-спикер Госдумы Петр Толстой, писали "Известия". О канале с аморальным контентом ему рассказали избиратели. По его словам, в роликах этого канала дети брали интервью у гея, у бывшей порноактрисы, а также у карлицы и девушки с анорексией. Ролики были опубликованы в первой половине 2019 года, сейчас они все недоступны. По словам Толстого, их заблокировал Роскомнадзор.

На эти же материалы в Следственный комитет и Генпрокуратуру жаловалась член Общественной палаты Элина Жгутова.

В отношении организаторов съемки МВД возбудило административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, говорится в ответе первого замминистра внутренних дел Александра Горового на запрос Петра Толстова. Проверки выявили место проведения съемок и личности участников.

Полиция передала материалы дела в следственный отдел по Басманному району Центрального административного округа ГСУ СКР по Москве, чтобы следователи проверили их на состав уголовного преступления "Развратные действия" (статья 135 УК) и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" (статья 151.2).

Петр Толстой СКР YouTube Госдума Роскомнадзр МВД Генпрокуратура

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