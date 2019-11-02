СКР возбудил уголовное дело после участия детей в интервью гея

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после появления информации в СМИ о наличии в интернете видеороликов встречи детей с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних возбуждено дело по статье "насильственные действия сексуального характера" ( п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ).

В настоящее время следователи допросили организатора видеосъемки, а также устанавливают круг потерпевших.

По данным СМИ, речь идет о Youtube-канале Real Talk, на котором размещены видеоролики встречи детей с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

В настоящее время канал уже удален.

Ранее МВД РФ возбудило административное дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей в отношении организаторов съемок видеороликов, где дети интервьюируют гея.

Об этом говорится в письме первого замминистра внутренних дел Александра Горового на имя вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее направил обращение с просьбой провести проверку и принять меры в отношении участия детей в видеороликах, пропагандирующих в интернете нетрадиционные сексуальные отношения.

В письме Горового отмечается, что в ходе проверок были установлены место проведения съемок и их участники.