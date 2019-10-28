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Из мэрии Москвы уволили чиновника, курировавшего радиационную безопасность населения

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин освободил Константина Пивоварова от должности заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии города в понедельник. Пивоваров был уволен с государственной гражданской службы Москвы 25 октября по собственной инициативе, говорится в документе.

В департаменте ЖКХ и благоустройства, а затем департаменте ЖКХ (после реорганизации) Пивоваров работал с августа 2016.

Как заместитель главы ведомства он курировал такие направления, как обращение с твердыми коммунальными отходами, организация раздельного сбора мусора, обеспечение радиационной безопасности населения города.

Константин Пивоваров Сергей Собянин Москва

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