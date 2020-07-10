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Ингушский чиновник лишился поста из-за плохого санитарного состояния города

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мэр ингушской Назрани Урусхан Евлоев раскритиковал работу коммунальщиков по санитарной очистке города и освободил от занимаемой должности руководителя специализированного коммунального предприятия.

"Глава города считает, что проблема санитарного состояния муниципалитета сразу в нескольких моментах: в ненадлежащем исполнении своих обязанностей ООО "Экосистема", слабой работе МУП "Специализированное коммунальное предприятие" и недостаточном контроле со стороны своих заместителей", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе местной администрации в пятницу.

В связи с этим мэр Назрани принял решение уволить главу коммунального предприятия и назначить на этот пост Магомеда Аушева.

Перед новым руководством глава администрации поставил задачи по исправлению ситуации в кратчайшие сроки и кардинальному улучшению взаимодействия с "Экосистемой".

По данным Минприроды Ингушетии, в октябре 2019 года приказом ведомства упомянутое общество с ограниченной ответственностью лишено статуса регионального оператора, в арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения.

Территорию республики разделят на три зоны деятельности регионального оператора. На каждом участке будет работать свой оператор.

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