Суд взыскал с ФБК, Навального и Соболь 88 млн руб. по иску "Московского школьника"

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд в Москве удовлетворил иск компании "Московский школьник", поставляющей питание для школ, к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей. "Решение суда будем обжаловать", - сказала Ярмыш.

Согласно сообщениям в социальных сетях, "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности распространенные ответчиками сведения, обязать опровергнуть и удалить их из интернета, а также взыскать с ответчиков компенсацию вреда деловой репутации.

Речь шла о статье и видеоролике, посвященным проблемам организации истцом питания детей в детских садах и школах Москвы.

Из иска также следовало, что компания требует признать недействительными и порочащими ее репутацию 29 фрагментов публикации, а сумма компенсации вреда деловой репутации составляет 1,4 млрд рублей.