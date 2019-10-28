Поиск

Суд взыскал с ФБК, Навального и Соболь 88 млн руб. по иску "Московского школьника"

Суд взыскал с ФБК, Навального и Соболь 88 млн руб. по иску "Московского школьника"
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд в Москве удовлетворил иск компании "Московский школьник", поставляющей питание для школ, к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей. "Решение суда будем обжаловать", - сказала Ярмыш.

Согласно сообщениям в социальных сетях, "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности распространенные ответчиками сведения, обязать опровергнуть и удалить их из интернета, а также взыскать с ответчиков компенсацию вреда деловой репутации.

Речь шла о статье и видеоролике, посвященным проблемам организации истцом питания детей в детских садах и школах Москвы.

Из иска также следовало, что компания требует признать недействительными и порочащими ее репутацию 29 фрагментов публикации, а сумма компенсации вреда деловой репутации составляет 1,4 млрд рублей.

Алексей Навальный Любовь Соболь Кира Ярмыш ФБК Московский школьник

Новости

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

Гидрометцентр предупредил о приходе резкого похолодания в Москву

Гидрометцентр предупредил о приходе резкого похолодания в Москву

Москвичам посоветовали снимать с учета проданные авто, чтобы не платить за них налог

Москвичам посоветовали снимать с учета проданные авто, чтобы не платить за них налог

Суд в Москве подтвердил отказ мэрии согласовывать "Русский марш" 4 ноября

Суд в Москве подтвердил отказ мэрии согласовывать "Русский марш" 4 ноября

В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером 27 октября

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

600 военных примут участие в торжественном марше 7 ноября на Красной площади

В Москве на зеленой ветке метро из-за человека на путях прерывали движение поездов

Движение на Волгоградском проспекте парализовано из-за ДТП с грузовиком

Движение на Волгоградском проспекте парализовано из-за ДТП с грузовиком
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');