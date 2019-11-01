Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам

Оппозиционер Алексей Навальный Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста внести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО-иностранных агентов. ФБК оспаривал это действие.

Судья Нелли Рубцова не нашла оснований для исключения фонда из реестра.

Минюст признал ФБК иностранным агентом 9 октября. Основанием для этого ведомство назвало поступление двух переводов на счета фонда из Испании и США, то есть, иностранное финансирование. Платежи поступили на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.

Директор фонда Иван Жданов рассказал, что в таких случаях раньше ФБК возвращал зарубежные платежи, но в условиях блокировки счета это стало невозможным. Он добавил, что поступление этих переводов могло быть провокацией.

Фонд обжаловал это решение 18 октября. Организация попросила суд обязать Минюст исключить ее из реестра иноагентов, а для объективного рассмотрения дела - истребовать у министерства материалы о включении ФБК в этот список.

ФБК был зарегистрирован в 2011 году. Организация проводит антикоррупционные расследования, а также занимается проектами "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другими. Фонд работает за счет пожертвований.

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