Четверо подмосковных полицейских задержаны за взятку в 500 тысяч рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали двух руководителей полиции подмосковного города Ступино и двоих оперуполномоченных при получении 500 тыс. рублей взятки в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ вместе с управлением ФСБ по Москве и области проверяет информацию о причастности ряда сотрудников ОМВД по Ступино к коррупционным преступлениям.

Четырех полицейских задержали в понедельник, 28 октября. "В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Руководством подмосковного главка назначена служебная проверка", - сообщила официальный представитель министерства.