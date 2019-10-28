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Четверо подмосковных полицейских задержаны за взятку в 500 тысяч рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали двух руководителей полиции подмосковного города Ступино и двоих оперуполномоченных при получении 500 тыс. рублей взятки в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ вместе с управлением ФСБ по Москве и области проверяет информацию о причастности ряда сотрудников ОМВД по Ступино к коррупционным преступлениям.

Четырех полицейских задержали в понедельник, 28 октября. "В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Руководством подмосковного главка назначена служебная проверка", - сообщила официальный представитель министерства.

Московская область МВД Ирина Волк Ступино

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