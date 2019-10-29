Замначальника отдела МВД в Ступине стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Ступине на четырех полицейских завели уголовное дело о получении крупной взятки от предпринимателя. Среди них замначальника городского отдела МВД, сообщила пресс-служба областного управления СКР.

Кроме него задержаны врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела МВД и двое оперуполномоченных того же отдела.

По версии следствия, предприниматель просил их об общем покровительстве, чтобы в его компании не проводили финансово-хозяйственных проверок и чтобы его сотрудников не проверяли на соблюдение миграционного законодательства. Название компании в пресс-релизе СК не приводится.

Подозреваемых задержали с поличным, когда они брали у бизнесмена деньги - 500 000 рублей.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Интерфаксу" о задержании двух руководителей полиции Ступино и двух оперуполномоченных при получении 500 00 рублей взятки в Москве. По ее словам, руководство УМВД Подмосковья назначило служебную проверку в связи с этим задержанием.