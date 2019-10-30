В Москве вдвое возросло число мелких ДТП из-за водителей, не сменивших резину

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий и автомобилисты, не сменившие резину, стали причиной увеличения числа мелких ДТП на дорогах столицы в среду, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"В Москве в среду резко увеличилось количество мелких аварий - почти в два раза больше ДТП отмечается на дорогах города, чем в обычный день. На это повлияло ухудшение погодных условий - температура ниже нуля градусов, снег",- сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе.

В ведомстве посетовали, что многие водители не послушались рекомендаций и выехали на летней резине, из-за чего и произошла большая часть ДТП в среду. "На большинстве вылетных магистралей массовые аварии - по два-три автомобиля ",- подчеркнули в ЦОДД.

Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 18:45 пробки в городе составили девять баллов. ЦОДД настоятельно рекомендует не передвигаться по городу на автомобилях на летней резине.

В пятницу, 25 октября, ЦОДД порекомендовал столичным водителям поменять резину, а также напомнил об отличии манеры вождения в зимний и летний периоды.