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Москвичам рекомендовали "переобуть" машины на следующей неделе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе.

"По прогнозам синоптиков, со следующей недели ночью температура будет опускаться ниже ноля градусов, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону. При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

Там рекомендовали сменить резину заранее, так как это поможет избежать очередей в шиномонтаж и сделает поездки безопаснее.

В ЦОДД также напомнили об отличие манеры вождения в зимний и летний периоды: в холодное время года автомобилистам нужно учитывать, что тормозной путь при такой погоде длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.

Москва ЦОДД

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