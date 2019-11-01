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В жилом доме в центре Москвы начался пожар

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные выехали к горящей квартире в жилом доме в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там отметили, что квартира на втором этаже, по предварительным данным, горит в восьмиэтажке по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2. Площадь пожара выясняется.

В пресс-службе главка МЧС агентству сказали, при пожаре спасли пять человек. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным главка, огонь перекинулся на шахту лифта. Жильцов эвакуируют, пожару присвоен третий номер сложности.

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