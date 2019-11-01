Пожар в квартире в центре Москвы ликвидирован

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Очаг пожара в центре Москвы ликвидирован, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

На данный момент открытого горения нет, ведется проливка помещения.

По предварительным данным, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать небрежное обращение одного из жильцов с огнем. В квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем. Как констатировал Бирюков, именно там могло иметь место неосторожное обращение с огнем.

В результате пожара пострадали три человека. Они получили доставлены в медицинские учреждения с повреждениями средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве "Интерфаксу" сообщили, что из горящего дома на Большой Сухаревской площади спасено 26 человек.